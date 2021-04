Soud Bartíkovi ve sporu se Zemanem snížil náklady za řízení, které musí zaplatit. Rozsudek potvrdil

„Šlo o zlý úmysl, cílem bylo znemožnit inženýra Miloše Zemana v rámci prezidentské volby,“ poznamenal Zemanův právník Marek Nespala. Uvedl, že žalovaný je podnikatelem v oblasti PR a také politickým podnikatelem, a že tehdy vsadil na jednu notu. „Pokud by Miloš Zeman nebyl v prezidentské volbě zvolen, nebo pokud by zemřel, byl by (žalovaný) za hvězdu,“ řekl Nespala.

Bartík se odvolal proti zbylým 200 000 Kč. Odvolací soud rozsudek ale v tomto potvrdil, snížil ale částku, kterou musí Bartík zaplatit na nákladech řízení. Podle odvolacího soudu městský soud částku nesprávně vyhodnotil. Soudce poukázal například i na to, že Zeman nazval Bartíka sviní, čímž naopak Zeman zasáhl do osobnostních práv Bartíka. Z původní výše kolem 150 000 Kč na nákladech řízení tak má Bartík platit asi 82 000 korun. Připočíst je i nutno 200 000 Kč z původního rozsudku.

„Jsem rád, že soud ukázal na to, že ta výše žalované částky ze strany pana prezidenta je de facto šikanózní a mstivého charakteru. Dovolávat se s největší pravděpodobností nebudeme. Jsem rád, že to máme za sebou, já to nemíním táhnout dál,“ řekl po jednání Bartík.

Nespala řekl, že je to právní a morální vítězství, nikoliv vítězství ekonomické. „My jsme, co se týká právního základu, spokojeni, a co se týká dalšího postupu, to bude záviset na rozhodnutí klienta,“ uvedl Nespala.