Bývalý brněnský radní Bartík se musí omluvit za své výroky o Zemanovi. Napsal, že prezident má rakovinu

„Soud dospěl k závěru, že informace byla smyšlená. Šlo o arogantní vniknutí do intimní sféry soukromého života žalobce,“ uvedl soudce Radek Malenovský. Podle něj žalovaný zasáhl do práva žalobce na lidskou důstojnost. „Je zakázáno vystavit člověka jednání, které zpochybňuje jeho kvalitu jako člověka bez ohledu na jeho společenský status,“ řekl. Podle něj to mohlo zasáhnout i Zemanův profesní život, když se kvůli informaci mohla snížit šance na jeho zvolení.

Bartík tak musí do tří dnů zaslat Zemanovi doporučený dopis ve znění, že se omlouvá Zemanovi za újmu způsobenou na jeho důstojnosti, vážnosti, cti a soukromí způsobenou tím, že na svém profilu zveřejnil 7. listopadu 2017 nepravdivé informace. Kromě toho musí žalobci zaplatit 250 tisíc korun, uhradit musí i náklady řízení. Prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požadovala po Bartíkovi omluvu a pět milionů korun.

Podle Zemanova advokáta šlo o „projekt politického podnikatele“

Marek Nespala, který zastupuje prezidenta Zemana, v závěrečné řeči uvedl, že Bartík chtěl oznámením nahnat politické body. „Učinil to s předchozím rozmyslem a ve zlém a přímém úmyslu. Byl to projekt politického podnikatele, který prostě nevyšel. Rakovina byla v celém rozsahu vyvrácena,“ uvedl Nespala.

Bartíkův advokát v závěrečné řeči řekl, že cílem nebylo někomu ublížit, ale informovat o situaci. Bartík uvedl, že je přesvědčený, že je ve veřejném zájmu znát zdravotní stav člověka, který kandiduje do nejvyšší ústavní funkce i do funkce vrchního velitele ozbrojených sil.