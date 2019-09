Omluvil se za formu, za informací si ale stojí. Soud řeší Bartíkův výrok o údajné Zemanově rakovině

Obě strany za malou chvíli soudci řeknou, na čem se dohodly a zda souhlasí se smírem. Svatopluk Bartík zatím řekl, že forma, jakou informaci vypustil, nebyla příliš šťastná. pic.twitter.com/pQw5muiXFX — Martina Čelišová (Tlachová) (@Celisova_CT) September 4, 2019

Soudce Radek Malenovský ještě před přednesením žaloby projednal s oběma stranami možnost smíru. Z rozpravy vyplynulo, že kdyby žalobce upustil od peněžní satisfakce a přijal smír v rozsahu omluvy, strana žalovaného by to zvážila. Zemanův obhájce Marek Nespala po telefonickém rozhovoru s Hradem navrhl snížit odškodné z pěti na čtyři miliony korun, ale pouze v případě smíru. To je pro Bartíka však stále nepřijatelné.

Brněnský politik se u soudu omluvil za způsob zveřejnění informací o údajné Zemanově nemoci, za tvrzení samotné ale omluva nepadla. „Uvědomuju si, že forma nebyla z hlediska důstojnosti a lidskosti zcela v pořádku, mrzí mě to a omlouvám se. Nikoliv však za informaci samotnou,“ uvedl Bartík.

Podle Nespaly je to sice vstřícný krok, ve věci ale nejde o formu, nýbrž o obsah. Informaci označil za lživou a dehonestující. Bartík stále nechce odtajnit zdroj, ze kterého informace čerpal. Podle Nespaly ale není Bartík novinář a nemá tak právo na ochranu zdroje.

Policie kauzu loni v prosinci odložila

V úterý napsal žalovaný brněnský politik na facebook žádost o podporu a kvůli žalované částce založil transparentní účet. „U soudu se Zemanem nebudu obhajovat jen svoje právo, ale i právo kohokoliv jiného na to, abychom před volbami mohli znát, jak je na tom skutečně člověk, který se u voličů v přímé volbě uchází o nejodpovědnější pracovní pozici v tomto státě,“ napsal Bartík.