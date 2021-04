Uzávěra okresů měla velký vliv na zpomalení britské mutace, řekl epidemiolog Smejkal

Výuka se 12. dubna neobnoví možná v deseti až dvaceti okresech, kde se epidemie příznivě nevyvíjí. Podle epidemiologa IKEMu a vedoucího meziooborové epidemiologické skupiny Petra Smejkala je při návratu žáků do škol na místě opatrnost. „Proto musíme jít rotačně a proto chceme, aby to bylo v okresech, kde je reprodukční číslo pod 1,“ uvedl v Událostech, komentářích.

Na otázku moderátora, zda okresů bude podle něj spíš deset nebo dvacet, uvedl první variantu. Dodal, že by jich dokonce mohlo být i pod deset. „Brzdíme docela rychle,“ konstatoval.

Ve školách se bude muset testovat dvakrát týdně, ve firmách se ale testuje jen jednou týdně. Podle Smejkala se tlačilo, aby to bylo také dvakrát. „Na firmy by se podle mého názoru mělo více zatlačit, vnímáme, že je to nefér,“ uvádí. Zodpovědnost ohledně testování bude na jednotlivých školách, půjde o antigenní testy, ale ideální by podle něj byly PCR testy.

Podmínek návratu dětí do škol je však víc: střídání tříd v týdenních intervalech, testování dvakrát týdně a nošení roušek. Do mateřských škol se mají vrátit jen předškoláci. 19. dubna pak má začít praktická výuka na středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol.

Pražané by místo na náplavku měli jít do parku

Otázkou zůstává vývoj epidemie po velikonočních svátcích. „Já jsem věčný optimista a věřím lidem, že už jsme něco zažili a viděli,“ doufá Smejkal s tím, že lidé budou o Velikonocích zodpovědní. Pokles nakažených by mohlo urychlit to, že lidé nepůjdou do práce, možný je ale i opačný vývoj.

Uzávěra okresů má skončit s nouzovým stavem 12. dubna. Objevují se názory, že vláda by měla pustit lidi mimo okresy. „Uzávěra okresů měla velký vliv na zpomalení průběhu britské mutace Českou republikou. Rozhodně ano,“ míní Smejkal. Například Praha má podle něj velké množství parků, v nichž se lidé mohou rozptýlit a nemusí chodit na náplavku.

Smejkal hájil protiepidemický systém PES, který je ale jen pouhým vodítkem. Ohledně dalšího vývoje mluví epidemiolog o tom, že by se mělo testovat kvalitními testy ve firmách. „Jakmile budeme masivně testovat PCR testy, tak jejich cena klesne,“ dodává.

Ohledně otázky případného ministerského postu Smejkal sdělil, že není dobré, když se často mění ministři zdravotnictví. „Mně je v podstatě jedno, kdo ministrem bude, hlavně když bude poslouchat odborníky,“ dodává.