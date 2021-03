Odchod zakladatele přežil Apple, zvládne ho i PPF, míní Mlynář. Podle Klause lidé ze skupiny rozpad nedopustí

Podle ředitele komunikace investiční skupiny PPF Vladimíra Mlynáře stojí za úspěchem Petra Kellnera zejména to, že dokázal přemýšlet jinak než všichni ostatní. „Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním pracoval jedenáct let. Je to podobné jako to, co se popisuje v životopisu Steva Jobse - schopnost vidět věci jinak. A měl samozřejmě i velkou odvahu,“ řekl.

O ní mluví i bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj Kellner prokázal velkou odvahu v době, kdy začala kuponová privatizace. „Když jsme vymýšleli ty techniky, které by se měly použít, tak jestli jsme z něčeho měli strach, tak ani ne z toho, že bychom to vymýšleli špatně, ale říkali jsme si, jestli se najdou lidé, kteří budou ochotni riskovat. Právě Petr Kellner byl jeden z těch, kteří se toho chopili s naprostou vervou,“ podotkl Klaus.

Exprezident také uvedl, že lidé jako Kellner otevírali dveře České republiky do světa. Tuzemská diplomacie podle Klause Kellnerovi nepomohla, naopak on pomohl jí a České republice. „Já myslím, že i za to bychom mu měli poděkovat,“ uvedl.