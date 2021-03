Podíl pozitivně testovaných ve firmách klesá, vyplývá z průzkumu

Testování ve všech podnicích nad 50 zaměstnanců mohlo při 2,8 milionu testovaných podle SP odhalit na 20 tisíc nakažených bez příznaků v prvním týdnu testování, 17 tisíc ve druhém kole a ve třetím týdnu testování 13 tisíc pozitivních pracovníků. Průzkum SP uskutečnil 25. a 26. března. Odpovědělo v něm 266 firem, které otestovaly 282 184 zaměstnanců ve druhém a třetím kole testů.

Dosavadní zjištění z firem podle viceprezidenta SP Jana Rafaje potvrzují, že čím déle se testuje a proces je provázán s dodržováním dalších hygienických a bezpečnostních pravidel, tím více počet pozitivních případů koronaviru klesá.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zkrátit frekvenci testování z nynějších sedmi dní na pět. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chtěl počkat s rozhodnutím na zhodnocení třetího kola testů.

Změna ve frekveni testování by podle Rafaje mohla způsobit komplikace například u firem se směnným provozem či jiným organizačně složitějším režimem. „Panuje v tom spousta nejasností a my se domníváme, že by se o tom mělo daleko intenzivněji diskutovat s těmi, kterých se to týká. A s námi v tomto detailu nikdo z ministerstva zdravotnictví nediskutuje,“ řekl ČT.

Podle člena představenstva SP Miroslava Paláta by stát měl lépe zabezpečit kapacitu potvrzujících PCR testů, aby se na něj pracovník dostal nejlépe hned druhý den po pozitivním antigenním testu. Nyní na potvrzující PCR test čeká v průměru dva dny. Podle Paláta ale některé firmy hlásí i tří- až čtyřdenní čekací lhůtu. Po tuto dobu musí být pracovník v karanténě.

Podíl pozitivních testů v automobilkách klesl na půl procenta

To, že na následné potvrzení PCR testem čekají v průměru 2,5 dne, kritizují také automobilky. Vyplývá to z informací Sdružení automobilového průmyslu, kterému údaje poskytlo 55 členských firem zaměstnávajících 80 tisíc lidí.

Průměrný podíl pozitivně testovaných pracovníků na koronavirus v tuzemských automobilových firmách od začátku povinného testování klesl z jednoho procenta na půl procenta. Každým testovacím cyklem záchyt nakažených antigenními testy klesá zhruba o 0,2 procentního bodu.