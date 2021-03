Vegetační období se prodloužilo. Dřívější probouzení přírody může uškodit zemědělcům

V oblasti začíná vegetační období už 19. března a trvá průměrně 248 dní. To je skoro o dva týdny déle než dřív. Kromě Polabí se prodloužilo například i na obvykle chladnější Vysočině.

Pro zemědělce a zahrádkáře to nicméně znamená spíše starosti. „Je nebezpečí, že třeba pomrznou některé květy a dojde ke škodám na úrodě. Letos je to zatím ideální. Nastupuje to o něco později, možná v období, když jsme na to bývali více zvyklí,“ dodává Hájková.

Oteplení probudilo zahrádkáře k činnosti

Až desetistupňové oteplení, které během uplynulého pracovního týdne přišlo do Česka, o víkendu vystřídalo citelné ochlazení. Podobně tomu má být i příští týden. Pro konec března typické výkyvy teplot bedlivě sledují jak zemědělci, tak i zahrádkáři, pro které teplejší počasí znamenalo jasný impuls vyrazit ven. Březen je totiž nejzazší čas pro střih ovocných stromů a jejich výsadbu.

V příštím týdnu by do Česka mělo přijít ještě výraznější kolísání teplot. Zatímco ve středu maxima dosáhnou až ke 23 stupňům Celsia, v pátek to bude už jen kolem jedenácti. Během dvou dnů se tak ochladí o více než deset stupňů Celsia.

„Teploty se začínají zvedat, takže je nejvyšší čas vysázet stromečky, protože je to vysiluje,“ tvrdí Tomáš Letocha z ovocné školy Slup na Znojemsku. Zájem o stromky je ale letos nižší. Kvůli protikoronavirovým opatřením, která omezují pohyb obyvatelstva, má podle Letochy mnoho lidí problémy s pohybem mezi okresy. „Takže jak pro ten stromek, když mám chalupu v jiném okresu?“ komentuje Letocha.