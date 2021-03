Jednotnou jízdenku si za první tři měsíce koupilo přes 145 tisíc lidí. Komerční spoje by se mohly zapojit do konce roku

Jednotnou vlakovou jízdenku si za první tři měsíce prodeje koupilo přes 145 tisíc cestujících. Podle Centra dopravních a informačních systémů (CENDIS) převýšil zájem očekávání. Jízdenka umožňuje přejet s jedním jízdním dokladem a tarifem po železnici trasu za použití různých spojů. Do konce roku by se do projektu „OneTicket“ mohly zapojit i komerční spoje. České televizi to řekl mluvčí CENDIS Martin Opatrný.