Loni zemřelo nejvíce lidí za desítky let, obyvatel přibylo jen díky migraci

V Česku loni zemřelo 129 289 lidí. Oproti roku 2019 byl počet úmrtí o 15 procent vyšší. Zemřelých přibylo ve všech krajích. Ve Zlínském kraji počet meziročně vzrostl o 24 procent, v Karlovarském a Olomouckém o 18 procent. Nejmírněji se zvedl v Plzeňském kraji a Praze, a to o 11 a 12 procent. Narodilo se 110 200 lidí, což bylo o dva tisíce méně než v předchozím roce. Rozdíl mezi počtem zemřelých a narozených byl největší od začátku století.

„Obdobná převaha zemřelých obyvatel nad počtem narozených dětí na úrovni okolo 20 tisíc osob ročně byla naposledy zaznamenávána ve druhé polovině 90. let 20. století,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky Terezie Štyglerová. Podle ní tehdy za tím ale stál rapidní pokles počtu narozených, zatímco loni byl příčinou vysoký počet zemřelých.

Největší přírůstek počtu zemřelých zaznamenali statistici v loňském posledním čtvrtletí. Více umírali lidé ve všech všech věkových kategoriích nad 30 let, nejvyšší meziroční nárůst byl u lidí ve věku 75 až 84 let – u mužů nad 75 lety, u žen hlavně nad 80 lety. V souvislosti s tím klesla naděje dožití o 0,7 roku, vývoj se podle statistiků vrátil o sedm let.