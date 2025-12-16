Snížit rizika při zásahu má hasičům pomoci systém od ČVUT


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Nový systém na pomoc záchranářům
Zdroj: ČT24

Často se hasiči nebo vojáci musí zorientovat v nepřehledné situaci a zachraňovat životy jen v několika sekundách, současně ale sami sebe vystavují nebezpečí. Mít lepší přehled o zasahujících jednotkách jim pomůže nový systém ČVUT. Umí třeba určit riziko kolapsu z vyčerpání nebo vzniku popálenin a ukázat polohu jednotlivých členů i s jejich zdravotním stavem. Všechny informace se pak promítají na malé obrazovce umístěné na zásahové helmě. Celý systém s rozšířenou realitou zatím zdokonalují vědci společně s armádou a záchranáři, připravený by měl být k intenzivnímu testování za rok na podzim.

Výběr redakce

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

19:35Aktualizovánopřed 18 mminutami
EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

17:20Aktualizovánopřed 53 mminutami
Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

04:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

16:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

před 3 hhodinami
Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

17:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

09:35Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nízká hladina Lipna odhalila nelegální výpustě

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.
před 12 mminutami

Snížit rizika při zásahu má hasičům pomoci systém od ČVUT

Často se hasiči nebo vojáci musí zorientovat v nepřehledné situaci a zachraňovat životy jen v několika sekundách, současně ale sami sebe vystavují nebezpečí. Mít lepší přehled o zasahujících jednotkách jim pomůže nový systém ČVUT. Umí třeba určit riziko kolapsu z vyčerpání nebo vzniku popálenin a ukázat polohu jednotlivých členů i s jejich zdravotním stavem. Všechny informace se pak promítají na malé obrazovce umístěné na zásahové helmě. Celý systém s rozšířenou realitou zatím zdokonalují vědci společně s armádou a záchranáři, připravený by měl být k intenzivnímu testování za rok na podzim.
před 13 mminutami

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.
19:35Aktualizovánopřed 18 mminutami

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Vláda v úterý odmítla emisní povolenky ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, řekl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda ANO, SPD a Motoristů také odmítla migrační pakt EU. Naopak souhlasila s převodem 7,9 miliardy korun z rezerv VZP šesti menším zdravotním pojišťovnám. Krok má stabilizovat jejich financování, VZP prý neohrozí. Kabinet také přijal nový stavební zákon. Ten zavádí centrální stavební správu či stanovuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem.
04:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

Stát v příštím roce převezme veškeré financování podporovaných zdrojů energie (POZE). Státní rozpočet to nově zatíží dalšími zhruba sedmnácti miliardami korun, celkově tak stát za poplatky dá více než 41 miliard korun. Schválila to vláda ANO, SPD a Motoristů, která tím chce snížit regulované ceny elektřiny. Domácnostem by toto opatření mělo regulovanou část energií oproti letošku snížit o více než patnáct procent, firmám ještě výrazněji. Dosud bylo financování POZE rozděleno mezi stát a odběratele.
16:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů ve středu schválila personální změny. Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva se stala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Malá střídá Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která skončila v pondělí s předchozí vládou Petra Fialy (ODS). Poradcem pro národní bezpečnost se stal diplomat a dosavadní velvyslanec Česka ve Vietnamu Hynek Kmoníček. Kabinet naopak odvolal předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka a člena rady agentury Františka Horáka.
před 3 hhodinami

Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) sdělil, že odvolal členy dozorčí rady České pošty. Upozornil na to server Odkryto.cz. Podle Metnara nebude mít snížení počtu členů významný dopad na fungování podniku. Krok zdůvodnil zásadními personálními a organizačními zásahy, které připravovalo vedení pošty a neinformovalo o nich včas a transparentně. Zmíněný orgán má patnáct členů, z toho pět volí zaměstnanci a resort je odvolat nemůže.
17:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

Dvanáctiletý chlapec z Halenkovic je zpátky doma. Podle informací ČT ho v pondělí propustili z nemocnice. V neděli ho pomohli najít svědci v chatové oblasti v obci Žlutava na Zlínsku. Po čtyřdenním věznění ho čeká nejen fyzická, ale především psychická rekonvalescence. Školní psycholožka podpoří i děti ze školy ve Zlíně, kam chlapec chodí, i z té v Halenkovicích. Policie obvinila muže, který chlapce věznil, z pokusu o vraždu a ze zbavení svobody.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...