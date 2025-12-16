Snížit rizika při zásahu má hasičům pomoci systém od ČVUT

3 minuty
Často se hasiči nebo vojáci musí zorientovat v nepřehledné situaci a zachraňovat životy jen v několika sekundách, současně ale sami sebe vystavují nebezpečí. Mít lepší přehled o zasahujících jednotkách jim pomůže nový systém ČVUT. Umí třeba určit riziko kolapsu z vyčerpání nebo vzniku popálenin a ukázat polohu jednotlivých členů i s jejich zdravotním stavem. Všechny informace se pak promítají na malé obrazovce umístěné na zásahové helmě. Celý systém s rozšířenou realitou zatím zdokonalují vědci společně s armádou a záchranáři, připravený by měl být k intenzivnímu testování za rok na podzim.