Ptačí chřipka zasáhla i Královéhradecko, pronikla do dvou chovů kachen

Podle veterinářů se ptačí chřipka objevila v komerčních chovech v obci Dobřenice a v Novém Bydžově - Zábědově na Královéhradecku.

„V chovech došlo v posledních dnech k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny,“ uvedli veterináři.

Ohnisko okolo farmy Dobřenice bude mít přesah do Pardubického a ohnisko okolo farmy Zábědov do Středočeského kraje. Ministerstvo je v kontaktu s hejtmany dotčených krajů. „Jde o 14. a 15. letošní ohnisko ptačí chřipky, nicméně jde o první výskyt v komerčních chovech. Celková škoda a náklady na odškodnění pro chovatele se budou pohybovat kolem 30 milionů korun. Peníze na to máme,“ zdůraznil ministr na tiskové konferenci.