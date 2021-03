Část klientů cestovních kanceláří řeší problémy s vrácením peněz za zrušené zájezdy

Podle mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj Viléma Frčka se ale klienti nemusí bát, že by o své peníze přišli. „Po 31. 8. 2021, pokud voucher nevyužijí, jim budou platby za zájezdy vráceny. Vouchery jsou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovních kanceláří,“ informoval. Jenže úpadek zatím tato společnost nevyhlásila. I přesto, že zaplacené částky svým klientům nevrací.

Situace se komplikuje i těm, kteří mají voucher. Cestovní kancelář se například změnila na agenturu a zájezdy teď jenom přeprodává, lidé tak u ní své vouchery uplatnit nemůžou. „Ministerstvo pro místní rozvoj vědělo celou dobu, kdy bylo Firo Tour v moratoriu, že taková situace může nastat a nevydalo žádný metodický pokyn. Nikde není bohužel zákonnou normou napsáno, co se smí a co se nesmí,“ podotkl mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Do cestování vkládá všechny úspory, projel už pětatřicet zemí. Za zájezd do Ománu před rokem zaplatil přes 70 tisíc. „Samozřejmě 70 tisíc je velká částka, i pro mladého i pro důchodce, rok je v tom určité šetření a peníze jsou v nedohlednu,“ dodal.

Klient cestovní kanceláře Firo Tour Stanislav Kolář má po zrušeném zájezdu jakožto senior právo na okamžité vrácení peněz namísto voucheru. Čeká na ně ale marně už přes půl roku. „Pokud klienti chtějí získat své peníze zpět, měli by zkusit vymáhat nárok prostřednictvím soudu tím, že by podali příslušnou žalobu,“ informoval Tomáš Landa z advokátní kanceláře AZ Legal.

Zájem o cestování trvá, míní kanceláře

I přes aktuální situaci ale některé cestovní kanceláře stále registrují zájem o zájezdy. „Aktuálně největší zájem je o Spojené arabské emiráty a Egypt,“ informoval ve středeční Devadesátce obchodní ředitel Exim Tours Petr Kostka. Cestovní kancelář odhaduje, že se letos dostane zhruba na 60 procent prodejů v porovnání s rokem 2019.

Optimistický byl také ředitel cestovní kanceláře Azzurro, která pořádá zájezdy do Itálie, Jan Katolický. Podle něj navíc fungují poměrně dobře vládní kompenzační programy. „I kdyby se letos vůbec nejezdilo ven, pořád máme peníze na to, abychom vydrželi do příští sezony,“ řekl.

Turistický ruch by nyní mohl oživit takzvaný covid pas, který představila Evropská komise. Ten by měl v době pandemie usnadnit cestování po Evropě.