Kvůli sociálním dávkám nebude třeba dokládat příjmy, předlohu schválil Senát

„Úředníci nebudou příspěvky na bydlení a na péči a přídavky na dítě přepočítávat, lidé budou dostávat podpory v dosavadní výši,“ vysvětlila ministryně. Novela má podle Maláčové hlavně omezit kvůli koronavirové krizi osobní kontakt klientů s úředníky. „Případnou novou žádost lze zaslat například mailem, poštou nebo datovou schránkou,“ uvedla Maláčová na Twitteru.

Obdobný zákon platil už loni na jaře a také na podzim. Opatření mělo ulevit úřadům práce, které měly výpadek počtu pracovníků. Řada úřednic a úředníků byla totiž na ošetřovném, na nemocenské nebo v karanténě.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce v běžné situaci dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Pokud to neudělají, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Pokud by potvrzení neposkytli ani do konce daného čtvrtletí, o dávku by přišli. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví.

Národní plán obnovy

Senát projednal také Národní plán obnovy, který má sloužit jako podklad pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Někteří senátoři ho označují za sbírku nápadů bez jasného zacílení. Poslanci se kvůli němu sejdou příští pátek. O svolání mimořádné schůze požádala skupina poslanců z části opozice i koalice. Chtějí slyšet, jak hodlá vláda peníze využít.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v Senátu uvedl, že připraveno je 172 miliard korun, i když původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší. Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly být financovány. Velká část je určena na digitalizace, další peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, inovace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní prevence.

Evropská komise stanovila jako nejzazší termín předložení Národního plánu obnovy duben. Peníze z nového fondu budou muset být ze 70 procent vyčerpány do roku 2022, do roku 2023 pak zcela. Proplacené musejí být do roku 2026.