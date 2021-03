Hygienu vede Pavla Svrčinová. Má za sebou kontroverze, priority představí v týdnu

Nákaza bakterií listeria z ostravské lahůdkářské firmy byla jedním z případů, kterými se před 15 lety Svrčinová zabývala jako tamní šéfka odboru hygieny výživy.

Bezpečnost potravin řešila i po roce 2009 na Generálním ředitelství pro zdraví Evropské komise. Po návratu z Bruselu se v roce 2016 přihlásila do výběrového řízení na funkci hlavní hygieničky. Neuspěla kvůli novému služebnímu zákonu.

Začala proto působit na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Loni v lednu se stala ředitelkou moravskoslezských hygieniků – a krátce nato přišel koronavirus.

Kritika přišla za zrušený festival i Facebook

Kromě trasování kontaktů nakažených, se kterým tu pomáhala armáda, musela velmi záhy taky řešit opatření kvůli nákaze rozšířené z dolů OKD. Na začátku prázdnin třeba upravila otevírací dobu restaurací.

Kritika přišla i po tom, co na poslední chvíli zrušila ostravský NeFestival. Špatnou komunikaci jí vyčítal i tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zpětně ale Pavla Svrčinová zkušenosti z Moravskoslezského kraje vnímá jako výhodu pro svou novou pozici. Podporu ministra zdravotnictví a premiéra neztratila ani po rasistickém vtipu na jejím Facebooku.

Svrčinová chce ulevit kolegům v administrativě

„Doufám, že nová hygienička, kterou považuji za jednu z nejlepších v naší zemi, to uchopí a stane se tváří, která půjde do televize a které lidé uvěří,“ sdělil již dříve premiér Andrej Babiš. I Svrčinová v pozici vidí výzvu. „Pro hygienika tělem i duší je to velká výzva zejména v této době, kdy celá naše země trpí pod tíhou epidemie,“ uvedla dříve.

Sama Svrčinová také dříve řekla, že by ráda usnadnila práci kolegům třeba snížením administrativy, a dotáhnout prý chce i chytrou karanténu. Své priority má ale teprve představit.