Pieta uctila oběti nacistického běsnění, konala se on-line

V úvodu piety zazpívala, na předtočené nahrávce z nádraží Bubny, Ukolébavku od Ilse Weberové mezzosopranistka Edita Adlerová. Poté si lidé poslechli parafrázi Ježkova blues Svět naruby, kterou vězni v Terezíně přetextovali. Skladbu, taktéž v Bubnech, přednesli studenti pražského Gymnázia Přírodní škola.

Před Černínským palácem pak zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák připomněl děti, které zahynuly. Řehák také hovořil o osudu Františka Basse – dětského básníka, který byl jako čtrnáctiletý zavražděn v Osvětimi. Zazněla i Bassova báseň a skladby skladatele Viktora Ullmanna, který v Osvětimi také zahynul. Při pietě pak vzplály svíčky před palácem. V závěru svíci v místě někdejšího vyhlazovacího tábora zapálil také ředitel památníku v Osvětimi Piotr Cywiński.

V září 1943 bylo z terezínského ghetta do Osvětimi-Březinky převezeno pět tisíc vězňů, většinou to byli občané někdejšího Československa, kterým se po příjezdu dostalo jistých „privilegií“. Neprošli selekcí, nebyly jim oholeny hlavy a nacisté také rodiny nerozdělili do různých sekcí tábora. Děti mohly přes den pobývat v takzvaném dětském bloku.