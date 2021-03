Studenti odborných škol přicházejí o praxi, někde jim nabízí i opakování ročníku

Možnost opakovat ročník

Prázdno je i na Střední průmyslové škole Chrudim. Ta kvůli častému rušení praxe nabídla všem 410 žákům opakování ročníku, především těm v tříletých učňovských oborech. Zájem zatím projevilo 30 z nich.

„Všichni víme, že dětem to chybí, a já neznám učitele, který by byl spokojen s tím, že jeho žáci neprobrali to, co si on myslí, že by probrat měli,“ hodnotí ředitel průmyslovky v Chrudimi František Mihulka. Podle učitele odborného výcviku v Chrudimi Ondřeje Holého se žáci sami doma téměř nic nenaučí, pokud nepochází z rodiny, kde by k tomu měli možnosti.

Výpadek praktické výuky pociťují i v pražském autoservisu. Běžně sem na praxi dochází okolo padesáti učňů. Teď tu není ani jeden. „Krátkodobě samozřejmě výpadek na pracovnících bude znát, nicméně v momentě, kdy nastoupí do autoservisu, tak se dál zapojí do procesu vzdělávání, a myslím si, že tu ztrátu doženou,“ předpokládá provozní ředitel Martin Kulhánek.

Úřad práce eviduje nejvíc uchazečů právě z řad absolventů odborných škol a učilišť. Technické obory jsou ale z těch, které zatím pracovníky nabírají. Nejčastěji hledají práci vyučení absolventi z oborů uzavřených vládou – tedy gastronomie, hotelnictví nebo služeb.