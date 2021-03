Trikolóra, Soukromníci a Svobodní půjdou do voleb spolu. Jsme otevřeni i pro další subjekty, řekl Klaus mladší

Strany chtějí podle svých představitelů voličům „nabídnout alternativu k současnému levicovému a protinárodnímu směřování české politiky“. „Jsem rád, že se spojují tři nesocialistické strany, které vidí řešení ve staré dobré demokracii, v kapitalismu, v národním státu,“ řekl Klaus.

Předseda Svobodných Libor Vondráček věří, že spolupráce zabrání tomu, aby propadly hlasy pravicových voličů, kteří nyní nejsou ve sněmovně zastoupeni. Je to podle něj poprvé, co se strana ve volbách do sněmovny rozhodla s někým spojit.