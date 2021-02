Prezident Zeman je připraven pandemický zákon podepsat, řekl po jednání na Hradě předseda ODS Fiala

„Pan prezident nás ujistil, že je připraven ten zákon podepsat co nejrychleji,“ řekl Fiala. O pandemickém zákoně aktuálně jednají senátoři. „Je to důležité ujištění, že když to v Senátu a sněmovně rychle zvládneme, tak že ten zákon může platit vlastně bezprostředně,“ dodal.

Pokud horní komora zákon vrátí sněmovně, poslanci by o něm měli znovu jednat v pátek. Podle Fialy je ODS připravena normu s drobnými senátními změnami schválit.

O dalším vývoji nyní také bude jednat část opozice s vládou. Podle Fialy by vláda měla na jednání s říci, jaká konkrétní koronavirová opatřeí chystá, jak chce zlepšit konkrétní koronavirovou situaci. Musí také podle Fialy všechna navrhovaná opatření zdůvodnit, říci, v čem konkrétně nedostačuje schvalovaný pandemický zákon pro uskutečnění těchto opatření, a proč je potřeb a vyhlásit nouzový stav.