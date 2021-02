Po pádu laviny v krkonošském Obřím dole zemřel skialpinista, druhý má otřes mozku

„Naši operátoři přijali informaci od zraněného skialpinisty,“ přibližuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Podle něj okamžitě vzlétl vrtulník záchranky a lyžaře zachránili. Ten záchranářům pak řekl, že s ním byl lyžoval ještě jeho kamarád.

Záchranáři potom, co se vrátili do terénu, našli i druhého skialpinistu, zjistili, že pád laviny nepřežil.

Přeživší skialpinista byl podle záchranářů podchlazený a má otřes mozku. Záchranáři jsou podle redaktora ČT Lukáš Augustina stále v terénu. Lavina se měla uvolnit okolo poledne. Případ vyšetřuje i policie.

„Mohu to potvrdit, řešíme to, jsme na místě. Lavina spadla na českou stranu směrem do Obřího dolu. Až budeme mít jasno, budeme informovat tiskovou zprávou,“ řekl náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.