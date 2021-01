Resort spravedlnosti chce náhodně přidělovat kauzy mezi soudce. Losovat je bude generátor

Ministerstvo spravedlnosti kvůli koronavirové pandemii zatím nestihlo v celé justici zavést náhodný systém rozdělování kauz jednotlivým soudcům. Ten by měl zamezit tomu, aby bylo možné předem odhadnout, který soudce bude o jaké kauze rozhodovat. Současný systém totiž umožňuje, aby případ dostal soudce, který se jím zabýval už na nižším soudu. Ministerstvo předpokládá, že by nový systém náhodného rozdělování kauz mohlo zavést během příštího roku, měl by jím být generátor.