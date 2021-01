Mezi převaděči na Západ byli i policisté. Jaroslav Maršík se před dopadením skrýval deset let

„Když přišla návštěva, tak se schovával. Měl vybudovaný prostor v zastlané posteli. Z vyšetřovacího spisu a výslechů, které s ním prováděli po deseti letech, vyplývá, že venku byl jenom jednou, a to když se jeho sestra stěhovala a on v noci přeběhl. Když se stěhovala podruhé, tak už ho přenesli v dřevěném kufru,“ přiblížil Švec.

Přesto se o jeho úkrytu dozvěděla tajná policie. Už dříve na něj upozornil anonymní dopis, který však okresní policejní stanice založila. Rozhodující byla až informace od jedné ze vzdálenějších příbuzných. „Udání přišlo od širší rodiny, která byla podle mě po deseti letech skrývání a strachu, že se to provalí, zničená,“ řekl Švec. Státní bezpečnost v bytě provedla zátah a Maršíka při něm objevila.

Odsouzen byl na sedm let vězení, do kterého nastoupil v Českých Budějovicích. Po roce 1960 se po amnestii dostal na svobodu. Odstěhoval se pak na sever Čech do Bíliny, poté se přesunul opět na Šumavu do Železné Rudy. „Tam už se mi smrt v matrikách nepodařilo vypátrat,“ uzavřel Švec.