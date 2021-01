Zima sílí, ráno bylo nejmrazivější od jejího začátku. Na Šumavě klesly teploty pod minus 25 stupňů

Do mrazivého rána se probudilo celé Česko, i když v Praze klesla teplota pod nulu až po půlnoci a ve středních Čechách byla po rozednění jen kolem jednoho stupně. Během dne očekávají meteorologové maximální teploty mezi minus 3 a plus 1 stupněm Celsia. V noci v Čechách zesílí vítr, zatáhne se a s tím přijde mírné oteplení. Noc na úterý a úterní ráno by však mělo být ještě mrazivé. „Pokud bude při východu slunce jasno, dají se očekávat podobné a někde i nižší teploty než dnes (v pondělí),“ uvedl Josef Slavík.

V úterý přes den však bude mrznout spíše ve východní polovině republiky, v Čechách očekávají meteorologové teploty do tří stupňů nad nulou. Ve druhé polovině týdne se znovu ochladí a od čtvrtka nebo pátku by mohlo být pod nulou i celý den. Víkendové noci by měly být jasné a s teplotami pod minus deseti stupni Celsia v celé zemi.