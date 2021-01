Evropská komise by měla objasnit postup objednávky vakcíny, tvrdí Konečná a Zahradil

„Myslím, že transport vakcín jsme neměli nechat jenom na výrobcích, ale měli jsme být lépe připraveni. Teď jsme na začátku, dokážeme se s menšími problémy nějak vypořádat, ale pokud by problémy nastaly v únoru, kdy se budeme snažit očkovat více lidí, tak by nám to určitě způsobilo nemalé potíže,“ tvrdí Bžoch.

Podle něj Evropská komise v rozvážení dávek vakcíny do jednotlivých členských států selhává. Pokud byl nákup centralizovaný, tak by měl podle Bžocha být i celý proces transportu.

Europoslankyně Konečná je názoru, že Evropská komise neselhala, ale spíše selhala česká vláda svojí nepřipraveností. Komisi podle Konečné nelze příliš vinit, protože vycházela z prvních předběžných objednávek z června.

„Evropská unie se ptala jednotlivých států, kolik procent občanů chtějí proočkovat. Byly členské státy, jako například Česká republika, které říkaly, že jim bude stačit 30 procent. Z těchto čísel objednávky vycházely,“ vysvětluje.

Kvůli nedostatku očkovacích dávek by byla europoslankyně pro spolupráci s Čínou nebo Ruskem, které mají vlastní vakcíny. Zároveň se obává, že zavedení potencionálního cestovního zdravotního průkazu, které by více otevřelo cestovní ruch, by mohlo mnoho občanů z různých důvodů diskriminovat.

„Chceme vědět, jakým způsobem Komise postupovala,“ říká Zahradil

Europoslanec Zahradil Evropskou komisi neobviňuje z nepřipravenosti, ale žádá po ní vysvětlení. „Chceme pouze vědět, jakým způsobem Komise postupovala, když objednávky dělala. Objevily se spekulace, že některé lokální, evropské firmy mohly být zvýhodněny. To, že ale objednala stamiliony dávek, je ale v zásadě správný krok,“ vysvětluje Zahradil.

Co se týče cestování, je Zahradil názoru, že si jednotlivé státy zvolí vlastní postup. „Jelikož je míra nákazy ve všech zemích odlišná, tak k tomu budou státy přistupovat individuálně,“ tvrdí. Podle něj se Evropa pomalu vrací do minulého jara, kdy státy začaly zavírat hranice.