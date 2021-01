Vláda spoléhá jen na zákazy a zapomíná na pozitivní motivaci, hodnotí její strategii sociolog Prokop

Právě pozitivní motivací – konkrétně penězi – by podle sociologa šlo zařídit, aby se lidé přestali snažit vyhnout testům a začali hlásit všechny potenciální kontakty při trasování nákazy. Trasování závisí na tom, co nakažený přizná. Podle údajů Chytré karantény v průměru hlásí zhruba jeden rizikový kontakt, zatímco z průzkumu agentury PAQ Research, kterou Prokop založil, by jich spíše mělo být čtyři až pět.

Za velký nedostatek vládní strategie považuje to, že stojí pouze na restrikcích. „Stát by se měl snažit dělat motivační pozitivní kroky, aby to nebylo jenom o restrikcích. Aby lidi motivoval, aby tam byly pozitivní signály,“ uvedl.

Děti kromě prvňáků, druháků a hrstky dalších výjimek nechodí do škol, divadla i muzea jsou zavřená, pro oběd do restaurace se může jít jedině k okénku a nakupovat hračky nebo oděvy pouze přes internet. Tím způsobem se vláda snaží zastavit opakovaný růst počtu lidí nakažených novým typem koronaviru, podle Daniela Prokopa by ale bylo potřeba mnohem více.

Problém je v tom, že kdo skončí s nákazou v izolaci nebo kvůli podezření v preventivní karanténě, nemůže chodit do práce a dostane jen nemocenskou ve výši 60 procent mzdy. To je podle Prokopa pro většinu lidí málo.

„Když jsme se ptali lidí, jestli by se nechali testovat, pokud by byli v kontaktu s někým nakaženým nebo měli lehké symptomy, jenom 33 procent řeklo určitě ano. Kdyby byla finanční motivace 5000 korun za 10 dní karantény, tak to stoupne skoro na 50 procent. Nevyřešilo by to všechno, ale velkou část netestování by to vyřešilo,“ poukázal. Dodal, že řada zemí má nemocenskou vyšší, ale i tam, kde tomu tak není, dostávají lidé při pozitivním testu na koronavirus mimořádný finanční příspěvek.

Sociolog připustil, že by se zavedení takového bonusu za pozitivní test mohlo zdát nespravedlivé, protože by jej nedostávali pacienti s jinými nemocemi. „Ale když máte v nemocnicích 12 tisíc lidí, tak se tam lidé s jinou nemocí ani nedostanou,“ podotkl. Je přitom přesvědčen, že by změny v nemocenské nebyly pro stát obzvlášť finančně náročné, šlo by podle něj o „nízké stovky milionů“ měsíčně.