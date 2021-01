Karavany nebyly na přelomu roku k sehnání, teď je o půjčení zájem minimální

Vozový park karavanů a jiných obytných aut k pronájmu v Česku čítá podle Asociace kempování a karavaningu asi 600 vozů. Ne všechny se ale dají využít v zimě. „Obytné vozy musí mít úpravu, tak aby se v nich dalo v zimě kempovat. Zaprvé uvnitř a zadruhé zvenku, třeba zimní gumy. A ne každá půjčovna to tak dělá,“ vysvětlila Hájek Velinská.

Přesný počet aut se zimním zařízením asociace nezná, ale půjčovny, se kterými komunikuje, rozpůjčovaly vše, co mohly. „Podle mě třetinu určitě. Takže půjčily nějakých 200 až 250 vozů,“ odhadla Hájek Velinská.

V lednu poptávka po karavanech zase klesla

Vyšší poptávku potvrzuje i oslovená pražská půjčovna. „Zaznamenali jsme až trojnásobný zájem,“ řekl Martin Hulín z půjčovny Karavany Česko. Z celkem 50 aut je na zimu připravených osm a všechny byly od 20. prosince do 4. ledna rozpůjčované. Nyní je podle Hulína vypůjčeno jen minimum vozů.

Všech svých 19 zazimovaných aut měla na přelomu roku v terénu i další pražská půjčovna, teď ale karavany stojí na svém místě. „To, co mělo kolo, odjelo. Tento týden nám jede jedno auto z dvaceti. Zájem teď momentálně není,“ uvedl majitel autopůjčovny Milach Milan Charvát a dodal: „Pokud by se však otevřely sjezdovky, mohl by nastat opět zájem o pronájmy vozů.“

Kromě vládních opatření hraje u alternativního ubytování na horách podle majitelů půjčoven roli také počasí a sníh.