V případu vraždy na Sázavě došlo k obratu. Obžalovaný Fiala odmítl, že by s ní měl co do činění

Bývalý student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy uvedl, že spolu se svým partnerem a spolubydlícím Jiřím Nehybou sjednávali s partnerským párem koupi vily. Poslední detaily dohody měl dojednat Fiala, který si s mužem a ženou dal schůzku nedaleko svého bydliště v Ledči nad Sázavou a zároveň v půli jejich cesty na Moravu. Pronajal si na to rekreační objekt ve vesnici Velká Paseka, kde začali všichni tři o nemovitosti mluvit.

Poté, co se začal pár hádat, Fiala podle své nynější výpovědi z chaty odjel. V noci se však musel k objektu vrátit, protože si tam zapomněl tašku s doklady, telefonem a listinami. Když se blížil, uviděl, jak dva muži vynášejí z domu tělo a přistavují vůz ke vchodu. Protože ho zahlédli a zakřičeli na něj několik výhrůžek, urychleně odjel. Ještě v září však mladík uváděl, že ženu v hádce zabil její partner a on mu pomohl odklidit tělo do Želivky. Pak se s mužem popral a v sebeobraně ho uhodil pohrabáčem, což nepřežil.

Fiala ve středu prohlásil, že se nejprve bál, že soud uvěří obžalobě a nechtěl riskovat odsouzení. Proto si raději vymyslel nějakou obhajobu. Zároveň byl již dlouho ve vazbě a „přistoupil na určitou manipulaci policie“. Nyní se však podle své výpovědi dozvěděl nové informace o důkazech v případu. „Vaše vysvětlení mě zcela neuspokojilo,“ prohlásil ale předseda senátu Petr Blažek.

Těla v přehradě

Podle státní zástupkyně Jany Murínové se Fiala spolu s Nehybou společně pokusili v roce 2019 podvodem získat nemovitost v Praze 6 v hodnotě 22 milionů korun, která patřila později zavražděné ženě. Mladíci převedli vilu na společnost, která patřila jednomu z nich. Nehybovi hrozí za pokus o podvod až desetiletý trest, vinu odmítá.

Aby se na podvod nepřišlo, smluvil si Fiala podle žalobkyně s párem schůzku. Pak muže a ženu odvezl do rekreačního objektu, který si pronajal nedaleko nádrže Švihov. Tam je oba zavraždil a jejich ostatky hodil z mostu do vody.

Mladík muži podle státní zástupkyně způsobil několik sečných ran na hlavě, roztříštil mu lebku a pohmoždil mozek. Ženu pravděpodobně utopil, přesnou příčinu smrti však nebylo možné při pitvě zjistit kvůli stavu těla. Ostatky ležely ve vodě čtyři až pět měsíců a byly zatíženy závažím.