Schillerová odmítla, že by byl schodek 500 miliard strategickým krokem. Podle Jurečky se mělo šetřit v resortech

Schillerová ale odmítla, že by šlo o strategii ve smyslu, že konečný nižší deficit, než ten předpokládaný, by vládě přinesl body navíc. „Neměli jsme (v červenci) aktualizovanou makroekonomickou predikci, nebyla žádná čísla, nevěděli jsme, jestli budou pokračovat restrikce, kdy dojde k uvolnění, před námi byly parlamentní prázdniny,“ řekla s tím, že proto navrhla 500 miliard. „Byla jsem nakonec ráda, protože když udeřila druhá vlna, byli jsme připraveni,“ uvedla.

Podle šéfa lidovců bude také důležité, jakým způsobem Česko využije evropský balík pomoci. Řekl, že by rád viděl strategii toho, jak budou peníze nasměřovány do struktury ekonomiky. „My už dva a půl měsíce jako sněmovna čekáme na to, aby vláda tuto strategii představila. Je to zhruba 170 až 180 miliard korun, které už v průběhu letošního roku mohou naší ekonomice výrazně pomoci,“ řekl Jurečka.

Schodek 320 miliard v letošním roce pravděpodobně ještě výrazně poroste

Rozpočet pro rok 2021 byl schválený se schodkem 320 miliard korun. Číslo však není reálné, jelikož tam není započteno zrušení superhrubé mzdy, zvýšení daňového bonusu a stát se navíc zavázal ke kompenzacím pro kraje a obce. Podle Jurečky mohou i v tomto případě pomoci úspory v jednotlivých resortech, ale také zmíněné evropské peníze.

„My máme velký prostor ušetřit, aby ten deficit nebyl součet současných 320 miliard plus daňový balíček,“ řekl s tím, že i přesto bude schodek vyšší než schválených 320 miliard. Schillerová ale připomněla, že všem resortům se vzalo pět procent financí a nedaly se žádné peníze navíc na platy ve veřejném sektoru kromě učitelů. „Takže to jsou ty konkrétní úspory, které jsem udělala už v tomto rozpočtu s deficitem 320 miliard,“ řekla.

Podle ministryně se bude nyní připravovat makroekonomická predikce, která bude údajně hotová už na konci ledna. „Musíme zapracovat balíček, musíme se pokusit odhadnout výši další podpory,“ řekla s tím, že seškrtat desítky miliard korun se nepodaří, podle ní půjde o jednotky miliard.