Vzorek potu nemocných s covidem pomůže při výcviku psů. Kynologové jich denně potřebují desítky

Ve výzkumné laboratoři v Krušných horách psi očichávají sklenice se vzorky. Jen jeden je pozitivní a pes jej dokáže najít během pár sekund. Psovod nikdy neví, který vzorek je ten správný, aby psa nevědomky neovlivnil. „Sklenice vypadají všechny stejně,“ ujišťuje vedoucí výzkumného týmu Gustav Hotový.

Pro výcvik pěti až šesti psů je každý týden potřeba zhruba osmdesát vzorků, jak pozitivních, tak negativních. Někteří praktičtí lékaři proto prosí o pomoc své pacienty. Rady, jak vzorek odebrat, svým pacientům udělují po telefonu nebo prostřednictvím instruktážního videa.

„Zabralo to dvacet minut, dala jsem si to do podpaží,“ popisuje odběr vzorku účastnice výzkumu Miroslava Skalická. Podle výzkumníků je důležité, aby měli nemocní mírné nebo žádné příznaky.

Metodika pro další epidemie

Kynologové chtějí využít psy i pro mimořádné situace, kdy je nakažených hodně. Mohla by tak vzniknout unikátní metodika. „Vzorky nemůžeme zamrazit nebo uložit a cvičit na ně několik let. Můžeme to zkoušet teď a až přijde nějaká horší nemoc, jenom vytáhneme noty a za krátkou dobu psa vycvičíme,“ věří Gustav Hotový.

Psy na rozpoznání covidu cvičí kynologové i v jiných zemích. Všude vychází ze vzorků, nikde psi neočichávají lidi přímo.