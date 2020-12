ŽIVĚ: Zasedá sněmovna. Poslanci rozhodují o dětských dluzích a podpoře podnikatelů

Drobní podnikatelé by měli mít nárok zároveň na takzvaný kompenzační bonus a na dotace na platy svých zaměstnanců z programu Antivirus. Dosud zákon umožňuje současné pobírání těchto příspěvků pouze společníkům malých společností s ručením omezeným.

Vládní novela o dětských dluzích například omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav občanského zákoníku je zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.