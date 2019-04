V exekuci je tři a půl tisíce dětí, většině ještě nebylo ani 15 let

Děti dojížděly do školy autobusem, na jízdenky ale nedostávaly peníze. První pokutu za jízdu načerno dostala Michaela v sedmi letech. „Přišla jsem domů, dala rodičům pokutu, že mě chytil revizor, ale rodiče s tím nemohli nic dělat, protože neměli na to, aby zaplatili,“ říká Michaela.

S řešením by však mnohem dříve mohli přijít zákonodárci. Už tento týden se chystají čtyři z nich – z různých stran a hnutí – představit vlastní návrh novely občanského zákoníku. Podle ní by měla přejít odpovědnost za dluhy nezletilých a dětí na jejich rodiče.

Navíc si v jejích deseti letech vzal její otec u operátora paušál na telefon, který používal, ale neplatil. „Šlo to všechno na moje jméno, protože on tam byl vlastně uvedený jenom jako zákonný zástupce. Jinak to šlo na mě,“ přibližuje. Dluh jí vznikl také v knihovně. Dluh za jízdy načerno se vyšplhal na 100 tisíc, za operátora a knihovnu k tomu přibylo dalších 30 tisíc.

Sto třicet tisíc korun dluhů na prahu dospělosti se Michaela snaží splácet od svých 16 let. „Člověk se s tím musí naučit žít, protože vlastně žije z ničeho. Dře strašně, aby se všechno zaplatilo, ale přitom z toho nemá nic. Kolikrát když jsem šla do práce a přišla jsem domů vyřízená, že jsem dělala třeba dvanáctky, a pak, když mi přišla výplata, jsem zjistila, že mi vlastně všechno vzali. A to jsem dělala přesčasy a všechno, aby se to prostě zaplatilo,“ říká Michaela o svém případu.

Zbývá jí už jen několik měsíců a bude bez dluhu. „A prostě nebudu mít nic na ramenou a budu o dost lehčí,“ uzavírá.