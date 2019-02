Dvě děti a půl roku bez práce. Většina prostitutek jsou matky, navíc hodně z nich samoživitelky

„Takže jsem byla donucena, než si brát půjčku a zadlužit se, se prostě dát touto cestou,“ popisuje a dodává: „Dělám v nočním klubu, je nás tam asi 10 žen. Průměrný věk, bych řekla, je kolem 30 let a všechno jsou víceméně samoživitelky s malými dětmi.“

Neúplných rodin je v Česku na 175 tisíc a rodiny samoživitelek spolu se seniory patří mezi skupiny nejvíce ohrožené chudobou. „Sociální systém v tuto chvíli vůbec nepomáhá. Jenom 30 procent neúplných rodin, které potřebují sociální podporu a mají na ni nárok, se díky této sociální podpoře dokáže dostat nad hranici chudoby. To znamená, že vlastně skoro 3/4 z nich zůstávají v podstatě i navzdory dávkám stále pod hranicí chudoby a živoří,“ popisuje situaci v Česku psycholožka a ředitelka Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio Eliška Kodyšová

Hodně peněz rychle

Ve sféře sexuálních služeb lze vydělat takzvané rychlé peníze. „Když jste v nouzi a nemáte na nájem, opravdu nemáte co dát dětem a jdete do klubu, nebo do privátu, tak pokud si vyděláte, v 90 procentech případů dostanete peníze hned ten den,“ popisuje praxi Hana Malinová.

„Předtím jsem pracovala ve fabrice a dosáhla jsem tak na 12 tisíc hrubého za měsíc. A teď jsem schopná toto vydělat za týden,“ tvrdí matka dvou dětí v rozhovoru pro 168 hodin. Navíc je v Česku velmi obtížné najít práci, kterou lze snadno sladit s péčí o rodinu.