To, jak se nynější stav zvládne, předurčí podobu života Čechů v příštím roce, míní Řehák

Pavel Řehák se na jaře pokusil predikovat vývoj pandemie koronaviru pomocí excelové tabulky. S alarmujícími závěry svého matematického modelu pak seznámil členy vlády. Ti poté reagovali přijetím přísnějších opatření.

Od začátku března přitom Řehák odmítal vystoupit veřejně. „Myslím si, že jsme dnes ve výjimečné situaci,“ reagoval na otázku, proč přijal pozvání do Událostí, komentářů. To, jak se současný stav zvládne, podle něj ovlivní podobu života Čechů v průběhu příštího roku.

„Jsme ve velmi složité situaci, kdy otevíráme a zavíráme. Nezávidím nikomu, kdo to musí řešit. Ten problém je opravdu složitý a není tam jeden faktor, který by definoval, co je klíč k úspěchu,“ poznamenal.

Vakcinace jako cesta

Otázka podle něj zní, co je cestou, která by vedla k dlouhodobému životu v normálních podmínkách. „Protože zavírat a otevírat můžeme –⁠ když něco nezměníme –⁠ dalších x měsíců a s každou další vlnou bude složitější vymyslet efektivní opatření, bude složitější je dodržovat, rozpolcenost společnosti bude větší,“ uvedl Řehák.

Za jedinou možnost považuje očkování. Jakmile se potvrdí, že je vakcína bezpečná a efektivní, stává se z očkování podle Řeháka intenzivní logisticko-komunikační cvičení. „Každý měsíc, kdy nebudeme mít ovakcinováno, budeme ztrácet ekonomicky, budeme ztrácet životy v nemocnicích a budeme dál rozpolcovat společnost –⁠ napětí bude narůstat,“ dodal.