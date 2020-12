Není nutné, aby nám prezident dělal zprostředkovatele, říká Vostrá. Miliardy pro obranu odmítá i kvůli NATO

přehrát video Miloslava Vostrá v Interview ČT24

Komunisté stále vyjednávají o tom, zda podpoří státní rozpočet. „Avizovali jsem, že budeme dávat některé pozměňovací návrhy, co se týká struktury rozpočtu, ať je to pomoc obcím, ať je to navýšení v sociálních službách. Jeden z těch pozměňovacích návrhů, které jsme dali, je také převod částky deseti miliard z ministerstva obrany do vládní rozpočtové rezervy. A na tomto pozměňovacím návrhu není shoda,“ přiblížila Vostrá. „Stále jednáme, shodu stále nenacházíme,“ pokračuje poslankyně. „Budeme hodnotit v pátek na výkonném výboru ústředního výboru a poté na poslaneckém klubu, jak se za této situace k rozpočtu postavíme,“ dodala. Komunisté mají o svých pozměňovacích návrzích jednat přímo s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). „Radši vidím, jako ženská, aby si vláda nechala větší rezervu“ Podle Vostré armáda peníze aktuálně nepotřebuje, zatímco v rozpočtové rezervě mohou být užitečné. „Armáda těch deset miliard má na zakázky, které se plní několik let,“ uvedla. „Tady je prostor pro to odložit třeba ty splátky. To není o tom, že bych si myslela, že bude shoda na tom, že se nebudou realizovat vojenské nákupy,“ navrhuje. „Já radši vidím, jako ženská, aby si vláda nechala větší rezervu na případné záležitosti, které bude kompenzovat. Přece nikdo z nás nemůže předpokládat, jak v lednu bude vypadat epidemická situace,“ varuje.

Zároveň připouští, že postoj komunistů souvisí také s jejich odporem ke členství České republiky v Severoatlantické alianci. „Samozřejmě, že to souvisí. Souvisí to jedno s druhým, je to náš politický požadavek s tím, že podle mě se ty peníze dají použít daleko lépe,“ vysvětluje. Rozpočet by bez hlasů KSČM nemusel projít, protože kabinet je menšinový a rozpočty dosud prosazoval výhradně s komunistickou podporou. Nabídka od prezidenta Prezident Miloš Zeman v úterý slíbil předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi, že v případě potřeby svolá kvůli rozpočtu schůzku s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) na Pražský hrad. „My jsme pana prezidenta o to zprostředkování nežádali,“ komentuje to Vostrá. „Ještě ten samý den dopoledne jsme jednali právě i s panem ministrem Metnarem. Takže v tento moment, myslím, není nutné, aby nám pan prezident dělal nějakého zprostředkovatele. My jsme schopni jednat navzájem. Je pravda, že pan prezident to řekl jako nabídku,“ uvedla.