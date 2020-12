Vláda si nouzovým stavem jen usnadňuje situaci, viní ji Němcová. Podle Vondráčka kvůli soudům jiná možnost není

Radek Vondráček se však domnívá, že vláda nakonec nemusí mít na vybranou. „Surfujeme na vlně, na špičce, jsme u bodu zlomu a vláda se to snaží vyvažovat. Když to jenom trochu jde, tak se uvolňuje, ale riziko je jasné. Je před Vánoci, člověk chce žít, ale vir nás stále tlačí ke zdi. Lockdown jsme neudělali tvrdý, máme ho v mezích možností,“ poznamenal. Odmítl, že by to kabinetu dělalo radost nebo že by usiloval o prodloužení nouzového stavu zbytečně. „Z jakého důvodu by to kterékoli vládě vyhovovalo? Z politických důvodů? Mně se nezdá, že by to prospívalo preferencím hnutí ANO. Jsou to věci, které se udělat musí,“ dodal předseda sněmovny.

Že by místo jím zmíněného „surfování na vlně“ bylo vhodnější zavést na čas tvrdší restrikce po vzoru Izraele, Vondráček odmítl. „Podstatný je stav zdravotního systému. A musím říct, že Česká republika obstála na výbornou. Soustředění se na zdravotní systém a ohrožené skupiny je správná cesta,“ uzavřel. Miroslava Němcová naopak hovoří o nedůvěryhodnosti vládního postupu, ke kterému přičítá i fakt, že v sobotu i v neděli ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo ráno hodnotu PES, kterou však po několika hodinách změnilo – v prvním případě na nižší hodnotu, ve druhém však na vyšší, která již značí přípravu na zpřísnění pravidel. „V nervozitě, která je ve společnosti, to málokomu připadá důvěryhodné. Mně ne,“ podotkla senátorka. Odmítla názor Radka Vondráčka, že je to politické hodnocení stupnice, kterou představil po svém nástupu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Není to v politické rovině, ale v občanské, lidské. Mám pocit, že se PES nestal vodítkem,“ dodala.

Senát jako pojistka nouzového stavu? Vondráčkovi to nedává smysl Nouzový stav je v součanosti výhradně věcí vlády a Poslanecké sněmovny. Vláda jej může vyhlásit na 30 dní a lze jej po dalších 30denních úsecích dále prodlužovat, k tomu však již je potřeba souhlas poslanců. Nikdo další však do konečného rozhodování nevstupuje. Ústavní právník Jan Kysela vyslovil myšlenku, že by do rozhodování mohl vstoupit i Senát. To by se podle něj mohlo stát, pokud by vláda o prodloužení žádala již poněkolikáté, zmínil se o 60 nebo 90 dnech, tedy druhé či třetí žádosti o prodloužení nouzového stavu. „Aby vláda ve spojení se svou většinou neponechávala zemi v nouzovém stavu po delší dobu, než je nezbytně nutné,“ ozřejmil.

Senátorce Němcové by se to líbilo. „Bavili jsme se o tom s kolegy. Není zatím žádný podkladový materiál, nebo že bychom postoupili ke konkrétnějšímu řešení,“ uvedla. Připomněla, že se Senát vyjadřuje i k ústavním změnám, k nimž nouzový stav přirovnala. Předseda sněmovny je naopak přesvědčen, že by to byla chyba a neodpovídalo by to tomu, jak je napsána ústava. „Když se koncipovala Ústava ČR, tak se používal termín vládnoucí komora a nevládnoucí komora. Vláda ČR odpovídá Poslanecké sněmovně a ta tíha je právě na Poslanecké sněmovně,“ poukázal. Návrh na superhygienu se do sněmovny do Vánoc asi nedostane Poslanci počítají s tím, že o nynější žádosti o prodloužení nouzového stavu – byť ji vláda zatím oficiálně nepodala, to se patrně stane v pondělí – budou rozhodovat ve středu 9. prosince. Další zásadní a v poslední době hojně diskutovaná rozhodnutí související s pandemií koronaviru však poslanci do konce roku již neučiní. Změna zákona o ochraně veřejného zdraví, která má upravit fungování hygieniků, ani novela krizového zákona zřejmě před Vánoci na řadu nepřijdou. Zákonodárci reprezentující horní i dolní parlamentní komoru a zároveň koalici i opozici se shodli, že ještě nejsou dostatečně zralé, přestože se shodně objevily v systému eKLEP, kam ministerstva nahrávají návrhy zákonů připravené k dalšímu projednávání. Novela zákona o veřejném zdraví má sjednotit systém hygienických stanic. To je podle Radka Vondráčka potřeba. „Máme 14 hygienických stanic a liší se ve svém přístupu, postizích, opatřeních, ukazuje se, že v kritických momentech si nemůžeme dovolit takový partikularismus,“ je přesvědčen.