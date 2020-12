Podle ministra Brabce vede rožnovský úřad řízení s firmami kvůli únikům do Bečvy. Mluvčí města to popírá

Úniky různých látek do Bečvy se zabývá také policie a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která aktuálně kontroluje 15 firem. Podle ministra Brabce je mezi nimi i valašskomeziříčská chemička DEZA. Další kontroly chystá podle náměstkyně hejtmana Hany Ančincové (Piráti) krajský úřad, a to v podniku DEZA i firmě Energoaqua, která zajišťuje čištění odpadních vod z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm.

Za nevyjasněných okolností zemřel zaměstnanec Energoaqua

Kanál vedoucí z továrního areálu už dříve za možný zdroj zářijového úniku kyanidů označili ministr Brabec i policie. Kyanidová otrava v Bečvě z 20. září, při které zahynuly desítky tun ryb, neznamenala jen tragédii pro přírodu, má už i lidskou oběť. Za zatím nevyjasněných okolností zemřel zaměstnanec společnosti Energoaqua, která bývá s otravou spojována zatím nejčastěji.

Z kanálu, který ústí do Bečvy v Juřince, postupně do řeky vytekly nikl, dusitany a ve středu další neznámá látka. Společnost Energoaqua, která kanál spravuje, události přiznala. Podíl na ekologické katastrofě ze září ale odmítá.

„V období od června do události jsme vůbec kyanidy nezpracovávali, ani jsme je nevypouštěli. Když to naběhne do té fáze, že vás někdo dva měsíce podezřívá z něčeho, co jste neudělal, tak je to možná už přes čáru,“ řekl jednatel Energoaqua Rožnov pod Radhoštěm Oldřich Havelka.