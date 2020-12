Lékaři chtějí očkovat dívku kvůli ohrožení na životě. Matka ji schovává

Matka chodí s dětmi ke koňům pravidelně, minulý týden jedno ze zvířat koplo desetiletou dceru. Žena zavolala záchranku, která obě převezla do nemocnice. Následovalo vyšetření hlavy, rentgen a nutné akutní léčení. Očkování proti tetanu matka odmítla – stejně jako všechna další očkování u všech potomků.

„Je to proti mému bytostnému přesvědčení a pro mě se to rovná vraždě. Dělali tam na mě nátlak, paní doktorka se mnou řešila, že se to očkování musí dát za každou cenu,“ popisuje matka Silvie Gogolicynová.