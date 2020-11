Nemocnice mohou znovu dělat plánované operace, Česko již objednalo vakcínu pro 5 a půl milionu lidí

„Nemocnice můžou postupně dle svých volných kapacit obnovovat necovidovou péči a začít se stále více starat i o všechny ostatní občany pacienty, kteří měli odkladnou péči zatím odloženu,“ uvedl Blatný. Zdůraznil, že nemocnice si musí zachovat dostatečný počet lůžek pro případ, že by se počet nemocných s koronavirem, kteří potřebují nemocniční péči, znovu zvýšil.

„Vakcíny pro dalších až 10,6 milionu obyvatel jsou v záloze od dalších výrobců. Měli bychom jí tak mít až pro 16 milionů lidí, což je více než je obyvatel České republiky. Je to přístup, ke kterému přistoupily i další země,“ řekl ministr. Podle něj bude do dvou týdnů vládě předložena vakcinační strategie, která stanoví postup pro pořadí různých skupin obyvatelstva při očkování.

Země EU jednají o dodávce vakcíny se sedmi výrobci, koupit je musí jen v případě, že projdou všemi testy a budou schválené. Očkování v ČR by pak mělo být hrazené z veřejného zdravotního pojištění, dobrovolné a přednostní pro rizikové skupiny a zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a další pro stát důležitá povolání.

Z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici, bylo od firmy Astra Zeneca objednáno tři miliony dávek pro očkování 1,5 milionu lidí. Dvě dávky pro navození imunity budou potřeba také u vakcíny firem BioNTech a Pfizer, kterou by Česko mělo mít pro dva miliony lidí. Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson a zatím bez určeného množství je objednávka od firmy Sanofi.

Podle časového harmonogramu uvedeného v materiálu by už konci roku 2020, pokud bude některá z vakcín schválená, měly přijít dávky pro 400 000 lidí, v prvním čtvrtletí příštího roku pak pro 850 000 lidí, ve druhém čtvrtletí pak pro 2,1 milionu osob, ve třetím 1,9 milionu osob a v posledním čtvrtletí příštího roku pro 250 000 osob.

Hrad může jmenovat deset nových soudců

Vláda také na jednání schválila seznam kandidátů na soudce, který kabinetu předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Devět z navržených kandidátů má působit ve správním soudnictví.

„Navržení kandidáti by měli nahradit soudce, kteří v rámci takzvané přirozené obměny odešli, respektive odejdou z resortu justice k 31. prosinci 2020,“ uvedla k tomu Benešová.Čtyři posily mají zamířit do obvodu středočeského krajského soudu, tři pod pražský městský soud a po jedné do obvodu krajských soudů v Plzni, Hradci Králové a Brně.