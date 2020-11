Studenti pedagogických fakult by mohli online doučovat děti, navrhuje Pánek

V těch nejlepších scénářích školy fungují podle Pánka tak, že se z jarní vlny pandemie a související distanční výuky skutečně poučily. „Vybavily se, naučily svoje učitele a profesory pracovat online, a děti tak mají skutečně strukturovanou výuku. Na druhé straně jsou i takové, které třeba nemají tak silné vedení nebo to nějak nebyly schopny - většinou manažersky - zvládnout,“ přibližuje. Rozdíly mezi dětmi se tak dále prohlubují.

Skepticky se Pánek však staví k případným prázdninovým doučovacím kempům, které podle něho nepomohou. „Podle mě pomůže teď, když jsme bohužel nechali dojít situaci tam, kde je, tedy k uzavření škol, důkladná příprava na to, co udělat s ročníkem. My osobně jsme spoluiniciovali novou akci, kdy studenti pedagogických fakult a některých dalších, které se k tomu přihlásily, se mohou ucházet o praxe, které by jim měly přinést nějaký kredit za to, že budou on-line doučovat děti, které to potřebují, “ vysvětluje.

Zatím se podle něho přihlásilo zhruba 240 škol s několika tisíci dětmi, které by to potřebovaly. Ovšem ze strany vysokých škol a vysokoškoláků takový zájem zatím není - obtížné je například správné párování žáků s pedagogickými studenty a komplikací může být i adekvátní zabezpečení.

„Pokud jim chceme pomoci, aby to dohnaly, a zejména jde o děti, které se vůbec učí tomu, co je škola, anebo pak děti z vyšších ročníků, kde to může být rozcestník ke kariéře nebo životním směru, tak tam si myslím, že pořád máme čas pracovat na tom, jak zintenzivnit doučování. Tedy jak přidat asistentům pedagogů, jak dostat studenty pedagogických škol za kreditované praxe do škol tak, aby pomohli,“ zdůraznil.

Ministerstvo školství říká, že školám uvolnilo na dovybavení technikou částku 1,4 miliardy korun, stále se však objevuje nemálo případů, kdy děti nemají počítače. Další host pořadu, prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel ZŠ Klánovice Michal Černý však upozornil, že tyto peníze šly v první řadě na dovybavení škol.

„Protože na jaře spousta škol nebyla vybavena, učitelé neměli zařízení, ze kterého by učili. Tyto peníze skutečně nebyly tak primárně určeny pro žáky, ale pro učitele a pro to, aby školy dokázaly ze své strany zabezpečit správným způsobem online výuku anebo výuku na dálku,“ uvedl.