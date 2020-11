Ministerstvo školství zvažuje, co udělá s přijímačkami a maturitami. Vznikne více scénářů, řekl Plaga

Státní maturity a přijímací zkoušky proběhnou příští rok nejspíše jinak než obvykle. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl na on-line konferenci s názvem Návrat do škol, nebo doma?, že jeho úřad do konce listopadu přichystá scénáře, jak by mohly zkoušky probíhat. Variant bude více, ministerstvo školství je připraví podle modelů ministerstva zdravotnictví. Jisté zatím je, že srovnávací testy nahrazující příjímací zkoušky na vysoké školy proběhnou v prosincovém termínu pouze on-line.