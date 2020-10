„Pokud se neotevřou restaurace, vjedu kamionem do lidí,“ vyhrožoval muž na Facebooku. Policie ho obvinila

Policie obvinila dvaašedesátiletého muže z Pardubic, který podle ní na Facebooku vyhrožoval, že pokud se neotevřou restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, podobně jako Olga Hepnarová. Za vyhrožování teroristickým trestným činem mu hrozí pět až patnáct let vězení. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.