Vrchní soud nezruší Švachulovi vazbu. Propuštění aktéra kauzy Stoka vidí jako předčasné

„Usnesení jsem již obdržel. Vrchní soud v Olomouci zrušil usnesení krajského soudu o propuštění Jiřího Švachuly z vazby a nahrazení vazby alternativními prostředky zejména elektronickým monitoringem jeho pohybu, a to z toho důvodu, že toto rozhodnutí označil za předčasné. Uložil krajskému soudu, aby se věcí opětovně zabýval,“ řekl žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Mezlík.

Kauzu Stoka odstartovala policejní razie na radnici Brno-střed loni v březnu. Na radnici mělo dojít ke korupčnímu ovlivňování veřejných zakázek. Po policejním zásahu šlo pět lidí do vazby, postupně ji ale opouštěli, až ve vazbě zůstal jen Švachula.

Soudy se obávají Švachulova útěku za hranice

Městský soud v Brně a následně krajský soud opakovaně nevyhověly žádosti o jeho propuštění z obav, že by mohl uprchnout do zahraničí. Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Bartošová se však rozhodla Švachula propustit z vazby náhradou za alternativní prostředky. Bývalý politik měl být pod dohledem probačního úředníka, jeho pohyb měl být monitorován přes elektronický náramek a musel by odevzdat pas.

Soud líčení zahájil po roce a půl od razie. Bývalý místostarosta městské části Jiří Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Získávaly je údajně jen vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Švachulovi za to hrozí až 16 let ve vězení.

Úplatky měly činit obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo podle obžaloby devět a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví. Výše úplatků podle státního zastupitelství dosáhla až 47 milionů korun. V případu je celkem obžalováno 11 lidí a dvě firmy.