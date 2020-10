Soud rozhodl o propuštění Švachuly souzeného v kauze Stoka z vazby, žalobce je proti

Jiří Švachula je poslední, kdo zůstává v takzvané kauze Stoka ve vazbě, Městský soud v Brně a následně krajský soud opakovaně nevyhověly žádosti o jeho propuštění z obav, že by mohl uprchnout do zahraničí.

Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Bartošová rozhodla o propuštění z vazby, podle žalobce Radka Mezlíka náhradou za alternativní prostředky. Švachula by měl být pod dohledem probačního úředníka, měl by elektronický náramek a musel by odevzdat pas. „S propuštěním z vazby obžalovaného nesouhlasím, na místě jsem podal stížnost. Řešit ji bude vrchní soud,“ řekl žalobce.