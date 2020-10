Nevolejte nás k běžným chřipkovým příznakům, apelují záchranáři. Lékaři často vyjíždějí zbytečně

„Přes den to může být 15 případů a večer klidně dalších 10,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová. Sanitka se při zbytečném výjezdu následně buď vrací prázdná, nebo nemocniční lékaři těmto pacientům pouze doporučují léky na snížení teplot, dostatek tekutin a vrací je zpět domů.

Dekontaminace každé sanitky, která převážela pacienta byť s podezřením na covid 19, přitom trvá zhruba 80 minut.

„Máme případy, které by se daly řešit jinou cestou než záchrankou. Jsou to především případy, kdy volaný nevykazuje poruchy základních životních funkcí, nebo nepatří do rizikové skupiny. V takovém případě záchranka nevyjíždí a pacientovi je poskytnuta rada a zároveň je odkázán na svého praktického lékaře. Nastávají ale i případy, kdy sanitka nakonec na místo dorazí a po základním vyšetření je pacient ponechán v domácí péči,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Praha Jana Poštová.