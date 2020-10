Senátní duel na Frýdecko-Místecku: O křeslo v horní komoře se utkají Jiří Carbol a Helena Pešatová

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 69 – Frýdek-Místek se utkají senátor a starosta obce Dobrá Jiří Carbol (KDU-ČSL+NMFM) a starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová (za STAN). Carbola podpořilo v prvním kole 21,69 procenta hlasujících, Pešatovou pak 20,71 procenta. Volební účast dosáhla 36,12 procenta. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.