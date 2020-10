Senátní duel na Žďársku: O křeslo v horní komoře se utkají Josef Klement a Michal Šmarda

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 51 – Žďár nad Sázavou se utkají žďárský místostarosta Josef Klement (za KDU-ČSL) se starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou (ČSSD+Zel+Budouc). Pro Klementa se v prvním kole vyslovilo 31,01 procenta voličů, pro Šmardu pak 25,28 procenta. Volební účast dosáhla 37,81 procenta. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.