Za vraždu servírky v Humpolci padl výjimečný trest, téměř třicet let

Výjimečný trest v délce 29 let a deset měsíců vynesl táborský soud nad mužem, který podle nepravomocného rozsudku loni brutálně zavraždil servírku v Humpolci. Sedmačtyřicetiletý Roman Fousek podle verdiktu soudce trpí sadisticko-nekrofilními sklony a pro společnost je nebezpečný. Po odpykání trestu by proto měl nastoupit do zabezpečovací detence. O rozsudku informoval Pelhřimovský deník.