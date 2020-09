Kdo usiluje o hlasy voličů v Kraji Vysočina? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Dlouhodobě se Kraji Vysočina nedaří integrovat do kraje dopravní systém, který by umožnil tomuto centrálnímu kraji dobré spojení s ostatními, a zejména s metropolemi země. Přestože výhodná poloha Kraje Vysočina by měla být devizou, zjišťujeme, že je velmi těžké dosáhnout jak Prahy, tak Brna. Těch dalších krajů ani nemluvě. Tudíž jedna z těch zásadních priorit by měla zůstat – centrální integrovaný systém.

Myslím si, že dlouhodobě se daří to, co jiné kraje nemají. Protože Kraj Vysočina má hned několik přirozených center a dlouhodobě se daří tato centra spojovat v jediné tělo kraje. Je to velmi funkční. Toho je důkazem i stavba krajské knihovny v Havlíčkově Brodě, kterou pokládám za jednu z nejlepších v této zemi. Budu ráda, když podobné progresivní stavby se do Kraje Vysočina dál budou propisovat. Možná další podobnou výzvou by byla stavba Horácké multifunkční arény.

U mě, jako u ochránce zvířat, je to boj za zvířata. Aby byly větší postihy za týrání zvířat, aby na jatkách se zavedly kamery, aby zvířata mohla prožívat důstojnou smrt. Aby se omezilo vyvážení zvířat do ciziny. Dále mi leží na srdci děti, protože jsem několik let pracovala jako asistent u postižených dětí. Byla jsem i dobrovolník stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Přála bych si, aby u autistů se neměnila osoba. Pokud dotuje toto místo úřad práce, ten asistent musel po roce uvolnit místo někomu jinému. Autista už měl s asistentem vybudovaný vztah a začínalo se zase od začátku. Takže nechci, aby se měnili asistenti u dětí, pokud si dítě na ně zvykne. A potom bych chtěla bojovat za podporu zemědělcům a za udržení vody v krajině budováním více přehrad.

Strana Rozumní - Petr Hannig - za spravedlnost a sociální jistoty oceňuje na vedení kraje hospodaření, jejich rozumné investování svěřených zdrojů do nemovitostí. Například výstavba knihovny v Havlíčkově Brodě. Investování prostředků do silnic, malou zadluženost.

První priorita by byla podpořit drobné podnikatele a živnostníky. Druhá priorita by byla více zpřístupnit mladým lidem bydlení. A třetí priorita je, jelikož je to smutné, ale jsme na třetím místě v nejhorším zalidnění v kraji, tím bychom se měli také zabývat. Protože nám lidé a mladé rodiny odcházejí za lepšími pracovními příležitostmi.

Co jsem měl možnost zjištění v jiných krajích, tak je malá kapacita ubytovacích zařízení. Což je, myslím, velká škoda. Takový krásný kraj, jako je Vysočina, by si určitě zasloužil více míst. Zároveň bude více pracovních příležitostí. Myslím si, že se tomu nevěnuje moc pozornosti. Je to hrozná škoda.

Povedlo se utratit zase více peněz. Ale ta otázka je samozřejmě myšlena pozitivně. Určitě se povedlo zrekonstruovat v krajských nemocnicích jednotlivé pavilony. Je naplánováno rekonstruovat i do budoucna. To je určitě pozitivum.

Dlouhodobě se nedaří zastavit byrokratizaci a zastavit růst úředníků, což je samozřejmě špatně. I ten krok, co schválilo vedení napříč spektrem i s opozicí – stavbu nové úřednické budovy za 300 milionů. To je to, co se nepovedlo a je to špatně. Mělo by se s tím určitě něco dělat.

Trikolóra má svoje tři hlavní pilíře, které zní: Žijeme v České republice, což znamená, že chceme nadřazenost českých zákonů nad evropskými. Chceme si o svých věcech rozhodovat sami. Ale chceme také, aby naši občané byli prioritou. Abychom se zajímali o naše lidi. A to nejen před volbami lacinými dary, ale třeba u důchodců koncepčně, dlouhodobě, aby nebyli na hranici chudoby. Aby tady nebyly například samoživitelky, které mají problém vydělat na nájem. Druhým pilířem je: Bohatství vzniká z práce. Bohatství opravdu vzniká z práce, nikoliv z dotací a dávek. Bohužel, systém, kdy se vybírá čím dál více daní a čím dál více přerozděluje, stále bují. Rozdělují se dotace na vše možné a podporují se úřady. Třetím bodem je: Braňme normální svět. Vidíme dnes, co se tady stalo. Popírá se dělba na jednotlivá pohlaví, zavírají se lidé do karantén a testují se zdraví lidé. Tohle je špatně. Měli bychom hájit tradiční hodnoty a normální život.