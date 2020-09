Vysočinu trápí odliv mladých lidí a špatná infrastruktura. Lídři budou debatovat i o koronaviru

Odliv mladých lidí už některá sídla na Vysočině pociťují – postiženy jsou zejména malé obce, větší centra se s tímto problémem tolik nepotýkají, přibližuje krajská zpravodajtka ČT24 Blanka Poulová. Upozorňuje, že 47 procent obcí na Vysočině se řadí právě mezi obce malé.

Za poslední dva roky sice na Vysočině počet obyvatel postupně narůstá, ale nemůže za to vyšší porodnost ani to, že by region vyhledávali lidé z jiných krajů. Za přírůstek mohou cizinci přijíždějící za prací, kteří neřeší problém vylidňování menších obcí. Největší problém s vylidňováním má Třebíčsko a Žďársko.

Například v Křižánkách je trvale neobydlených dvě stě domů. Vysoká Lhota má už pět let stejný počet obyvatel – žije tu patnáct lidí. Věkový průměr je v obci 56 let. „Chtěli bychom, aby se to omladilo. Jedna zvláštnost je, že se nám sem vrací rodáci, kteří odejdou do důchodu,“ líčí starosta obce František Plášil (ODS).