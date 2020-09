Senior nemůže nakládat se svým domem, podle úřadu dluží 1600 Kčs. Je to Hlava XXII, konstatoval soud

Jiří Jambor si v roce 1971 vzal zaměstnaneckou půjčku, jejíž podmínkou bylo, že v továrně, kde si ji bral, odpracuje deset let. To splnil a vyčerpal 18 400 tehdejších korun. „Skončil jsem až v roce 1989 a mám výstupní list, kde jsem nic nedlužil,“ popsal. Jenomže se ukázalo, že to nestačí.

Katastrální úřad tvrdí, že senior neuhradil poslední splátku 1600 korun, a proto mu blokuje celý dům v hodnotě pěti milionů. S nemovitostí nemůže majitel nakládat – prodat ho nebo převést na členy rodiny. Právnička katastrálního úřadu uvedla již dříve, že úřad „nemá jinou zákonnou možnost“.

Doklad, že i poslední splátku uhradil, senior nesehnal. Není divu, když je továrna, kde kdysi pracoval, srovnaná se zemí a zanikla i státní spořitelna, která půjčku zprostředkovala. Její archivy jsou skartované. Dlouho ale nenalezl zastání ani u soudů.

Zvrat přineslo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se muže zastal. „Situace stěžovatele se blíží pomyslné Hlavě XXII. Vzhledem k okolnostem celé věci muselo být zřejmé, že jeho dluh buď dávno zanikl, nebo je minimálně od roku 1984 promlčen,“ poukázal soudce Ivo Pospíšil.

Spor ale ještě zdaleka není u konce. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu se teprve vrací na nižší úroveň. Konečné slovo bude mít krajský soud, byť je pro něj stanovisko Nejvyššího správního soudu závazné. Dokud ale nevynese rozsudek, katastrální úřad bude dům blokovat dál.

„Katastrální úřad vyčká rozhodnutí krajského soudu a následně provede požadovaný výmaz poznámky,“ uzavřela vedoucí právního odboru úřadu Barbora Bakešová.