Stát má zájem o vakcínu, která se připravuje na českém území. Výroba by měla začít od ledna

Vakcína by se v Česku mohla začít vyrábět v říjnu, kdy společnost zahájí testovací provoz. Naplno by se pak výroba měla rozjet od ledna příštího roku. V ideálním případě by se tady vyrobilo osm milionů dávek každé čtyři dny.

V tuto chvíli je látka ve druhé fázi testování na lidech. V té poslední, třetí, se počítá i s 300 dobrovolníky z Česka, kteří by vakcínu dostali. Zájem Česka o tuto vakcínu potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO) při úterní návštěvě závodu v Jevanech-Bohumili.

Výroba nepracuje s živým virem

Na výrobu je přitom potřeba jen část viru, takzvaný S protein. Podle prvních výsledků k vyvolání imunitní reakce v těle stačí. „Genetickými metodami vyrábíme samotný tento protein, nepracujeme s koronavirem. Vyrábíme, v expresním systému hmyzích buněk a bakulovirů, vyrábíme samotný povrchový S protein koronaviru,“ řekl ředitel výrobního závodu Praha Vaccines společnosti Novavax CZ Jakub Kronovetr.

Také vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula zdůraznil, že tato vakcína vychází z proteinu, který není nijak infekční. „To znamená, že tady se nepracuje s živým virem, pouze je tady nosič, kterým je hmyzí virus, nemůže nakazit nikoho. V tom chci zdůraznit, že pro naše obyvatelstvo je naprosto nulové riziko,“ řekl pro agenturu ČTK.

Vše se zkompletuje v Německu

Právě buňky, které na svém povrchu mají S protein, se zde budou pěstovat zhruba 40 dnů. V jedné šarži přitom vznike až šest tun účinné látky. Ve zdejších tancích se potom skladují takzvaná média, to znamená výživa pro buňky. Nejčastěji se jedná o vitamíny nebo třeba cukry.

S protein se pak koncentruje a čistí od nežádoucích látek, třeba dalších proteinů. To bude ale jen jedna část vakcíny. Druhá se bude vyrábět ve Švédsku. Vše se pak zkompletuje v Německu.

Vakcína má být i od firmy AstraZeneca

Česko už má podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí na vakcínu od společnosti AstraZeneca. Celkem by ji mohlo dostat přes 3,5 milionu obyvatel. Stát by za ni měl zaplatit 3,5 půl eura za kus.

Pro lidi by pak měla být zdarma. Optimistické odhady uvádějí, že první dávky by mohly být k dispozici na přelomu roku.